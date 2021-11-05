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В Мексике задержали крупнейшую в истории партию наркотиков

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Мексиканские военные задержали крупнейшую в истории партию синтетического наркотика фентанила, стоимость которой оценивается почти в $50 млн, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Минобороны Мексики.

«Эта конфискация чистого фентанила считается крупнейшей в истории, его примерная стоимость <...> составляет 970 млн песо», — указано в сообщении.

Всего мексиканские силовики задержали партию в 118 килограмм фентаниловой пасты — вместе с ней был задержан один из главарей наркокартеля «Синалоа» по прозвищу «Инженер». Подпольная лаборатория, где задержали преступников, по расчетам силовиков была способна ежемесячно производить от 50 до 100 килограмм чистого фентанила.

Наркокартель «Синалоа» является крупнейшим преступным объединением Мексики, который контролирует до 60% наркотрафика в Соединенные Штаты.

Ранее в Мексике полиция задержала лидера «Рыцарей ордена тамплиеров» — одной из крупнейших преступных группировок страны.

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