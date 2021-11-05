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Два человека погибли в результате перестрелки на пляже мексиканского курорта

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Depositphotos

Жертвами перестрелки, которая произошла недалеко от мексиканского курортного города Канкун, стали два человека. Об этом в Twitter сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо.

Инцидент случился на пляже Bahia Petempich в муниципалитете Пуэрто-Морелос.

Согласно данным прокуратуры, в этом месте произошло вооруженное столкновение между членами противоборствующих групп наркоторговцев. В результате погибли двое участников перестрелки.

«Серьезно пострадавших нет», — сказано в сообщении.

По информации мексиканского телеканала ADN40, один турист получил «незначительную травму» после инцидента.

Ранее стало известно, что в отеле Hyatt Ziva Riviera Cancun, расположенном в Канкуне, произошла стрельба. Сообщалось, что на территории гостиницы действует стрелок.

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