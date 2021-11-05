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Россиян продолжат материально поощрять за вакцинацию до конца года

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Российские власти продлили срок проведения розыгрыша денежных призов среди соотечественников, сделавших прививку против COVID-19, до 31 декабря текущего года. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте кабмина РФ.

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — уточнили в пресс-службе.

По данным кабмина, стартовал розыгрыш призов среди привившихся россиян 1 сентября. По предыдущим правилам акция бы окончилась 1 декабря этого же года.

В качестве оператора лотереи выступает АО «Гознак».

Розыгрыш идет на основании Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Победители из перечня участников определяются компьютером при помощи алгоритма случайной выборки.

Для того чтобы получить информацию о выигрыше, потребуется подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет второй розыгрыш квартир среди вакцинированных от COVID-19.

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