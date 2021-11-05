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Австрия решила снять ограничения на авиасообщение с Россией

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Depositphotos

С 9 ноября Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией, но правила въезда не изменятся, сообщил в интервью РИА «Новости» новый глава австрийского МИДа Михаэль Линхарт.

В настоящее время въезд из России в Австрию возможен в том числе и по туристической визе. Однако тем, кто прибывает в Австрию без сертификата о вакцинации от коронавируса одним из одобренных европейским регулятором или ВОЗ препаратом, придется выдержать десятидневный карантин, который можно завершить досрочно в случае получения отрицательного результата теста на шестой день по прибытии.

По словам Линхарта, Австрия приветствует решение российской стороны по снятию ограничений на авиасообщение с его страной и в ответ также снимает ограничения, однако правила въезда останутся прежними.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уведомили, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией с 9 ноября. Коме того, с этого времени планируется возобновление регулярного авиасообщения с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

Ранее Россия также сняла ограничения на авиасообщение с Белоруссией, Ираком, Испанией, Кенией и Словакией.

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