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Назван значительно ускоряющий выздоровление пациентов с COVID-19 витамин

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Введение пациентам с коронавирусной инфекцией витамина С внутривенно сокращает срок госпитализации. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на результаты нескольких исследований.

«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от 6 до 24 г (витамина С — прим. ред.) внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления», — рассказали журналистам в Университете Отаго в Новой Зеландии.

Результаты другого исследования показали, что темпы выздоровления выросли на 70% после того, как больным COVID-19 начали давать витамин С.

В статье говорится, что у 80% пациентов с COVID-19 низкий уровень витамина С в крови. Необходимость восполнения дефицита подтвердила врач Марсела Вискайчипи.

«Всегда нужно следить за таким существенным моментом, как восполнение уровня электролитов, микроэлементов и витаминов, включая витамины С и D. Это должно стать стандартом клинической практики», — сказала она.

Ранее власти Великобритании одобрили использование лекарства от коронавирусной инфекции.

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