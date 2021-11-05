Муфтий осудил нападение на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

Верующие осуждают нападение на отца с ребенком в Новых Ватутинках, но нельзя допускать попыток разжигания розни в связи с этим инцидентом. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

«Такая жестокость и агрессия противоречит принятым в традиционных религиях и культуре народов моральным нормам, традициям и религиозным принципам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Отец ребенка, на которого было совершено нападение, установлен, его опрашивают.

Группа мужчин напала на отца, находившегося на улице с ребенком, недалеко от торгового центра, вечером 4 ноября. Местные жители, увидев обострившийся конфликт, не разнимали людей.