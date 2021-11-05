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Грета Тунберг возглавила акцию протеста в Глазго

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Susana Vera/Reuters

К акции протеста в Глазго, где проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), присоединились несколько тысяч манифестантов, которых возглавляет Грета Тунберг. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Тунберг призвала своих сторонников поддержать демонстрантов в шотландской столице. Прислушаться к словам активистов призвали бывший вице-президент США Ал Гор и наследник британского престола принц Чарльз.

«На завтра запланирован большой марш, к которому меня многие призывали присоединиться, что было бы трудно сделать, однако смысл не в этом. Прошу, не забывайте о тех людях, которые вышли на улицы. Не забывайте о том, что это их будущее», — сказал Чарльз.

Отмечается, что митингующие несут в руках транспаранты с природозащитными лозунгами и призывами действовать, обращенными к участникам конференции. Во встрече принимают участие делегаты из 200 стран.

Ранее президент США Джо Байден, выступая на COP26, раскритиковал российского лидера Владимира Путина и его политику в области охраны природы.

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