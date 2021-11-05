Опубликовано видео допроса одного из подозреваемых в нападении в Новой Москве

Следственный комитет опубликовал видео допроса одного из подозреваемых, который принимал участие в нападении на отца четырехлетнего ребенка в Новой Москве.

В видеоролике задержанный рассказывает, что не понимает причин своего задержания и никаких преступлений не совершал.

Ранее один из нападавших назвал причину конфликта. Своей версией произошедшего поделился и пострадавший Александр Жиловников.

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов осудил эту потасовку, заявив, что нельзя допускать попыток разжигания розни в связи с этим инцидентом.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.