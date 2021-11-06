Названы страны, находящиеся под угрозой исчезновения

Координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа заявила об угрозе исчезновения ряда стран из-за изменения климата. Об этом сообщает газета Express.

По ее словам, таяние льдов и повышение уровня моря приведет к исчезновению островных государств. Пострадают такие страны, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.

Алофа уточнила, что островные государства не исчезнут единовременно, процесс будет постепенным. Повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона, напомнила специалистка.

Ранее о том, что некоторые островные государства в Тихом океане могут исчезнуть из-за глобального потепления сообщали ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC).