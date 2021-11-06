В Крыму предложили сменить тактику для возвращения скифского золота

Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что для возвращения крымской коллекции скифского золота необходимо изменить тактику в судебном процессе, сообщает РИА «Новости».

«Шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс. Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», — отметил Молохов.

По его словам, голландские адвокаты, представляющие интересы крымских музеев, избрали тактику ведения процесса, связанную с переводом дела преимущественно в гражданско-правовую плоскость, избегая при этом обсуждения государственно-правовой принадлежности Крыма. Молохов подчеркнул, что позиция, подразумевающая «не межгосударственный спор», а «спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов» является лишь «банальным спором о нарушении прав учреждений культуры», но такая тактика ошибочна. Россия также должна была вступить в спор вслед за Украиной, указал Молохов.

Возврат коллекции на Украину противоречит не только нормам международного права, но и базовым принципам межмузейного обмена и правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой, резюмировал Молохов.

Ранее Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, но пока остается в Нидерландах. Коллекция золота из четырех крымских музеев с 2 тыс. артефактов была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме до воссоединения Крыма с Россией, в феврале 2014-го. Разбирательства по коллекции продолжались семь лет.