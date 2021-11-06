В МВД сообщили о троих пострадавших в драке в Лыткарино

В подмосковном Лыткарино в драке пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Речь идет об инциденте, произошедшем 31 октября. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина в Лыткарино. Нападение на местного жителя было совершено якобы после того, как он попросил убрать за собой пустые бутылки. Пострадала также соседка, которая вступилась за мужчину.

«Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В Telegram-канале прокуратуры уточняется, что мужчине «из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения», его госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»), которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

По информации МВД, на мужчину совершили нападение четыре человека, трое из них являются гражданами России, один из ближнего зарубежья.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины из-за сделанного замечания в подмосковном Лыткарине и забрать дело из полиции при наличии оснований к этому.