Под Одессой неизвестные до полусмерти избили украинского депутата и его жену

В пригороде Одессы неизвестные до полусмерти избили депутата одной из территориальных общин Херсонской области и его жену. Об этом сообщается на официальном сайте отделения Национальной полиции Украины в Одесской области.

В публикации отмечается, что неизвестные остановили автомобиль депутата, после чего напали на супругов.

«Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение, за его жизнь борются врачи. Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нападавших. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее на Украине обстреляли машину первого советника президента Сергея Шефира, в результате покушения пострадал водитель чиновника. Нападение произошло между поселками Ходосовка и Лесники (22 км от Киева) на парковке возле супермаркета, расположенной в районе Новообуховской трассы. Предполагается, что стрелявшие устроили засаду в лесу через дорогу.