Лукашенко снял маску в красной зоне для доказательства того, что он не двойник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял защитную маску в красной зоне больницы, где находятся заболевшие COVID-19, чтобы доказать, что он не двойник. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — сказал президент в одной из больниц города Орша.

Лукашенко не в первый раз снимает маску в красной зоне. Так, пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт ранее рассказала, что в вопросе ношения маски президент Белоруссии действует по тому же принципу, который обозначил для всех граждан страны, — все должно быть добровольно. Она подчеркнула, что того же принципа белорусский лидер придерживается по вакцинации, «и по всем сопутствующим ковиду вещам».

Ранее президент Белоруссии заявил, что готов вакцинироваться против коронавируса, но белорусским препаратом. При этом он отметил, что привитые люди реже болеют тяжелой формой коронавирусной инфекции, а если и болеют, «то катастрофы такой нет».