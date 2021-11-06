Полиция Москвы не зафиксировала всплеска преступности со стороны приезжих

Начальник пресс-службы МВД Москвы Владимир Васенин заявил, что столичная полиция не зафиксировала всплеска преступности со стороны приезжих, резонансными они становятся в основном из-за реакции СМИ. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Но на самом деле, если анализировать Троицкий-Новомосковский округ, то какого-то всплеска преступности на сегодняшний момент там нет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что приезжие, напавшие на отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, были официально трудоустроены разнорабочими. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин.

До этого сообщалось, что четырем задержанным после конфликта в Новой Москве готовятся предъявить обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Их также планируется проверить на причастность к совершению других преступлений. Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования были проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых, допрошены очевидцы.