Захарова ответила на критику Ястржембского и Собчак

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на критику со стороны дипломата Сергея Ястржембского и телеведущей Ксении Собчак. Об этом она рассказала в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Владимир Соловье во время разговора с Захаровой упомянул интервью Собчак, в котором Ястржембский выразил сомнение в профпригодности официального представителя МИД России.

В связи с этим Соловьев с иронией поинтересовался у Захаровой, был ли объявлен ей выговор после высказывания дипломата.

«Никогда не мешайте бывшим осуждать нынешних — возможно, это их единственное утешение», — ответила Захарова на вопрос телеведущего.

Ранее Соловьев в выпуске своего шоу «Полный контакт» на YouTube жестко высказался в адрес Собчак после ее интервью с Ястржембским, назвав ее «матерящейся теткой, целующейся с девками».

Соловьев также назвал телеведущую и журналиста Собчак циничной и безнравственной из-за скандала на свадьбе популярного рэпера Моргенштерна и смертельного ДТП на трассе в Сочи.