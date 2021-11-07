В Ирландии задержали мужчину, угрожавшего убить депутата британского парламента

Ирландская полиция задержала британца, который угрожал убийством депутату парламента Соединенного Королевства. Об этом сообщает газета Irish News.

По данным издания 41-летний мужчина позвонил в октябре представительнице Лейбористской партии и сказал, что собирается ее убить. Эту информацию правоохранительные органы Великобритании передали ирландским коллегам.

В новостной заметке отмечается, что в задержании принимали участие 15 полицейских. Они доставили злоумышленника в участок и устроили ему допрос.

Полиция Ирландии подтвердила задержание потенциального убийцы местному изданию thejournal.ie.

«В ходе обыска было изъято несколько электронных устройств и задержан мужчина (41 год), подозреваемый в угрозах лицу, не находящемуся в данной юрисдикции», — заявили в полиции.

Ранее депутата британского парламента Дэвида Амесса зарезали на встрече с избирателями.