Пекин и Северный Китай занесло снегом

Столица Китая, Пекин, и северные провинции страны занесло снегом из-за мощного снегопада, который начался в ночь на воскресенье, 7 ноября, сообщает агентство «Синьхуа».

Снегопад накрыл автономный район Внутренняя Монголия, провинции Шаньси, Хэбэй, на северо-востоке Китая — провинции Ляонин и Цзилинь, в Восточном Китае — провинцию Шаньдун, а в Центральном Китае — Хэнань.

Температура в указанных регионах упала до -3°C, жителям рекомендовано оставаться дома и предписано не совершать поездки за город. Местным властям поручено организовать проверку на автомобильных и железных дорогах, на энергосетях и телекоммуникациях.

В большинстве регионов севера и северо-востока Китая введен предпоследний, «оранжевый», уровень погодной опасности. В ряде мест выпало до 300 мм снега.

Ранее в Гидрометцентре посоветовали автомобилистам перейти на зимнюю резину.