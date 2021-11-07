В США девочка спаслась от педофила благодаря TikTok

Похищенной педофилом 16-летней американке удалось спастись, показав в окно автомобиля жест «Мне нужна помощь», который она увидела в социальной сети TikTok. Об этом сообщает телеканал FOX 8 News.

Шерифу округа Лорел в штате Кентукки позвонил водитель, которому девушка показала ладонь, после чего зажала большой палец — это международный жест жертв домашнего насилия, который означает, что человеку требуется помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выследили автомобиль, в котором находилась девушка, и освободили ее. Оказалась, что девушку насильно удерживал 61-летний Джеймс Брик. Он вез ее из округа Чероки, Северная Каролина, в Огайо к родственникам.

На телефоне мужчины нашли откровенную фотографию несовершеннолетней. В результате его обвинили в незаконном лишении свободы и хранении детской порнографии.

Девушка пропала во вторник, 2 ноября, в городе Эшвилл, Северная Каролина.

Ранее в Московской области девочку спасли от педофила благодаря умным часам.