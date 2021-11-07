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Офтальмолог рассказал, на каком расстоянии можно сидеть за компьютером без вреда для зрения

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Global Look Press

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков рассказал, на каком расстоянии от монитора необходимо сидеть, чтобы не испортить зрение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Расположить экран монитора компьютера следует прямо перед собой. Верхний край экрана должен быть на уровне линии вашего взора. Расстояние от глаз до монитора должно быть около 50-60 сантиметров», — заявил специалист.

Если человек работает за ноутбуком или планшетом диагональю экрана 10-12 дюймов, то расстояние должно быть в среднем 40-45 сантиметров.

Чтобы зрительная система меньше утомлялась Хомяков советует проводить время за компьютером в пространстве со светом, максимально приближенным к естественному. Также стоит выбирать лампы с нулевой пульсацией света.

По его словам, среди искусственных источников освещения таким критериям соответствуют индукционные лампы, лампы накаливания и некоторые современные светодиодные лампы. Источник света при работе за компьютером должен быть фоновым, рассеянным.

Кроме того, при чтении и работе за компьютером важен фон, с которого читает человек.

«Оптимальный фон листа бумаги должен быть желтоватым, иметь контрастные буквы черного цвета с особыми «зарубками». Сегодня подавляющее количество информации, в том числе текстовой, люди получают через экраны мониторов, цвет фона которых можно отрегулировать», — пояснил офтальмолог.

Ранее россиянам рассказали, сколько времени можно сидеть в телефоне без вреда для зрения.

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