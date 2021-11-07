Девушка на Mercedes сбила трех пешеходов на проспекте Ветеранов в Петербурге

Автомобиль Mercedes, которым управляла 24-летняя девушка, сбил на пешеходном переходе трех человек в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Девушка 1997 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, у дома 175 по проспекту Ветеранов совершила наезд на трех пешеходов вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

По информации МВД, двое мужчин получили средний вред здоровью, а еще один — тяжелые травмы. Пострадавших госпитализировали.

Как пишет издание «Деловой Петербург», ссылая на очевидцев ДТП, Mercedes врезался в «Газель» службы перевозок, которая была припаркована на проезжей части. В результате наезда пострадали грузчики. Отмечается, что ДТП произошло в светлое время суток.

Представители МВД проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

В начале октября сообщалось, что в Подмосковье Mercedes на пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми и скрылся с места аварии.