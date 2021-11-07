В Подмосковье поймали мужчину, сбежавшего из психбольницы в Чехове

В Подольске задержали 33-летнего Александра Кутузова, который сбежал из психбольницы в Чехове, сообщает Telegram-канал «112».

В публикации говорится, что мужчину поймали в 30 километрах от медучреждения.

Кутузов сбежал 4 ноября во время прогулки, воспользовавшись тем, что охранник больницы вышел с ближайшего поста. Он запрыгнул на будку и потом через забор попал на улицу.

На принудительное лечение беглеца отправили после убийства знакомого во время пьяного конфликта в 2006 году, сообщает канал.

Как сообщал Telegram-канал Baza, Кутузов уже пытался бежать в 2016 году, после чего его перевели в психбольницу с интенсивным наблюдением. В подмосковном учреждении мужчина находился с 2018 года.

В ГУ МВД по Московской области подтвердили данные о побеге преступника.