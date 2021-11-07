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«Дети пугались и плакали»: жители дома в Балашихе раскрыли предысторию конфликта с рабочими

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t.me/breakingmash

Жительница дома №30 по Чистопольской улице в Балашихе, где произошел конфликт с участием рабочих, занимавшихся заменой лифтов, рассказала «Газете.Ru», как от постоянного грохота по ночам дети пугались и плакали.

«С конца августа началась работа по замене сначала грузовых лифтов во всех трех подъездах. Были ужасные ночи, когда работали то ли дрелью, то ли перфоратором, молотками. Грохот был неимоверный. В конце сентября я только из роддома вернулась с новорожденным, так он, совсем маленький, аж вздрагивал от этих звуков. Другие маленькие дети пугались и плакали. Да и я только чуть вздремну ночью, как начинают шуметь», — призналась Светлана.

По ее словам, жильцы пытались разговаривать с рабочими, просили их не шуметь по ночам, но в ответ лишь слышали: «Продолжать работы будем, есть разрешение. Хоть полицию вызывайте».

«Устанавливают нам лифты люди южных кровей. Непонятно, почему они стараются выходить поздно вечером и ночью на эти работы. Бывает, вижу их и днем, но это нешумные работы. Мне они особо не хамили, но видно, что характер взрывной — ругаются на своем родном языке. В принципе, плохого особо ничего за ними не замечала», — пояснила Светлана.

Многодетная мать рассказала, что живет со своей семьей в доме на Чистопольской улице с 2014 года и «поначалу это был рай, а не ЖК». До смены управляющей компании лифты «отлично обслуживали и чинили, закупая запчасти у проверенных продавцов». Светлана считает, что новая компания по обслуживанию лифтов не имела опыта, поэтому «за год они их совсем угробили».

«К нам пришла УК «Энтузиаст» вместо нашего ТСН «Никольско-Трубецкое» (ее нам поставила администрация города). Наши итальянские лифты стала обслуживать компания «Баллифт». 12 июля 2021 года они решают их экстренно отключить по причине критического износа КВШ (канатоведущего шкива) и невозможности найти аналогичную запчасть. Решили на региональном уровне полностью заменить лифты данного производства не только в моем доме, но и в соседних двух», — сообщила девушка.

Из-за ремонтных работ жильцам 20-этажного дома часто приходится подниматься в свою квартиру пешком по лестнице.

«Второй лифт в подъезде каждый день ломается, чинить его уже не спешат, часто так и ходим пешком с 18-го этажа с детьми, колясками, сумками. Лифты ставят Могилевские, значительно меньше наших прежних, причем в шахты, значительно превышающие размер кабины. Рельсы не к стене крепятся, а как бы в воздухе висят. Скоро будут менять второй лифт, пассажирский. Опять это начнется», — посетовала Светлана.

Накануне в Балашихе жильцы дома №30 по улице Чистопольской вступили в конфликт с рабочими, занятыми ремонтом лифта, из-за шума. Недовольные ситуацией граждане вызвали полицию, а затем устроили потасовку с мастерами. Во время драки один из жильцов выстрелил из травматического пистолета.

Соседи пустившего в ход травматический пистолет рассказали изданию «Подъем», что обеспокоены поведением мужчины. По их словам, полиция на вызовы не приезжала.

После конфликта со стрельбой было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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