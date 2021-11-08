В России упростят выдачу виз иностранцам для вакцинного туризма

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что рабочая группа Ростуризма планирует облегчить проезд для иностранцев, желающих приехать в Россию за вакциной. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам главы ассоциации, наибольший интерес у иностранцев вызовут туры за третьей или бустерной дозой «Спутника Лайт». Запустить проект можно будет с января 2022 года, утверждает Осауленко.

«С нового года запустим этот проект. За медицинские моменты в этом вопросе отвечает Минздрав, они номер один в процессе, и сейчас у них, мягко говоря, напряженные дни. Вместе с тем работа продолжается, к декабрю готовы будем говорить о конкретике», — подчеркнул Осауленко.

Он отметил, что срок визы для «вакцинных» туров будет сокращен до 1 – 3 суток.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, программу предложат 60 странам, с которыми будет запущено регулярное авиасообщение с РФ.

Ранее Осауленко рассказал, что российские туроператоры сообщили, что иностранцы продолжают интересоваться турами, в рамках которых они могут сделать прививку у нас в стране.