Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские банки заработали на инфляции более триллиона рублей 05:03
Водолазное судно вышло потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10

В России упростят выдачу виз иностранцам для вакцинного туризма

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что рабочая группа Ростуризма планирует облегчить проезд для иностранцев, желающих приехать в Россию за вакциной. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам главы ассоциации, наибольший интерес у иностранцев вызовут туры за третьей или бустерной дозой «Спутника Лайт». Запустить проект можно будет с января 2022 года, утверждает Осауленко.

«С нового года запустим этот проект. За медицинские моменты в этом вопросе отвечает Минздрав, они номер один в процессе, и сейчас у них, мягко говоря, напряженные дни. Вместе с тем работа продолжается, к декабрю готовы будем говорить о конкретике», — подчеркнул Осауленко.

Он отметил, что срок визы для «вакцинных» туров будет сокращен до 1 – 3 суток.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, программу предложат 60 странам, с которыми будет запущено регулярное авиасообщение с РФ.

Ранее Осауленко рассказал, что российские туроператоры сообщили, что иностранцы продолжают интересоваться турами, в рамках которых они могут сделать прививку у нас в стране.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+