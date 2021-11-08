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Диетолог Лазуренко назвала продукты, которые подготовят иммунитет к зиме

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко рассказала, что перед началом зимы россиянам следует обратить внимание в своем рационе на продукты, содержащие витамины группы В, витамин С и поддерживающие иммунитет. Об этом сообщает URA.RU.

«Самое главное помнить про витамины группы B, а это овощи. И про витамин С, это цитрусовые. И про продукты, которые обладают влиянием на иммунную систему, то есть, это и зелень, специи, и лук, и чеснок», — подчеркнула диетолог.

По ее словам, перед началом зимы необходимо добавить в рацион питания сезонные продукты. Например, сезонные яблоки, хурма и ряд цитрусовых. Последние Лазуренко порекомендовала употреблять в свежем виде.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала о полезных свойствах помидоров.

Специалист подчеркнула, что в этом овоще содержатся витамин С, пищевые волокна, бета-каротин, необходимый для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения.

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