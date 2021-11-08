Сексолог рассказал о последствиях отказа от мяса для мужского здоровья

Отсутствие мяса в рационе мужчин зачастую негативно сказывается на его потенции. Такую точку зрения в интервью радио Sputnik выразил врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

По мнению сексолога, люди иногда лишают свой организм необходимых питательных веществ, приспосабливая рацион к собственным представлениям о здоровом образе жизни, не посоветовавшись со специалистами.

Кульгавчук уверен, что мужчинам не стоит совсем отказываться от мяса, это может привести к половой дисфункции. Недостаток белка в пище плохо влияет на мужское здоровье. По словам эксперта, это такой же негативный фактор, как курение, алкоголь и плохой сон.

Эксперт добавил, что, тем не менее, некоторые мужчины имеют «сильную половую конституцию» и сохраняют свои сексуальные возможности даже при наличии неблагоприятных факторов.

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