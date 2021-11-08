До 7°С и дождь ожидаются в Москве в понедельник

Дождливая и облачная погода и до 7°С тепла ожидаются в понедельник, 8 ноября в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице синоптики прогнозируют 5…7°С тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

В Подмосковье днем ожидается 3…8°С тепла. Ночью может похолодать до минус 1°С.

Скорость западного и юго-западного ветра составит в понедельник 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за ветра будет действовать до конца дня 8 ноября.

Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первые признаки зимы в Москве и Подмосковье появятся в среду, 10 ноября, когда в регионе ударят первые морозы, а вот уже к 15 ноября наступит метеорологическая зима.

По словам Тишковца, 9 ноября пойдет снег и образуется временный снежный покров высотой около 1 см. Синоптик также предупредил о гололедице и заморозках. Кроме того, из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться гораздо ниже.