Кинолог Голубев посоветовал, как защитить собаку от убийц

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как отучить собаку от привычки подбирать что-либо на улице и тем самым защитить ее от догхантеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если собака любит пожевать что-нибудь на улице, то это чревато не только заражением гельминтами и инфекциями, но и может быть опасно для жизни животного.

В первую очередь собаку следует научить команде «фу», посоветовал кинолог. Чтобы это сделать, нужно незаметно на улице подложить животному лакомство, после чего строго произнести «фу». Если же питомец пытается съесть лакомство, нужно резко потянуть на себя поводок и повторить команду.

Он также посоветовал, научить собаку команде «дай», чтобы вовремя отобрать у животного предмет, который она успела подобрать.

Ранее Голубев заявил, что необходимо придумывать занятия для собаки, чтобы она не отвлекала хозяина от работы на удаленке.

По его словам, необходимо физически нагружать собаку на улице — много бегать, играть с игрушкой и дрессировать, а также увеличить время прогулки. Если питомец устанет, то дома будет отдыхать, а не отвлекать хозяина от работы.