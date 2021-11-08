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Ученые предположили, что из-за контузий люди могут терять слух навсегда

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Depositphotos

Американские ученые пришли к выводу, что контузии могут существенно вредить организму. Как сообщает NPR, нарушения слуха вплоть до полной глухоты есть примерно у 15-20% пострадавших от контузии.

К таким выводам пришли ученые из Северо-Западного университета США, изучив здоровье у пятисот американских спортсменов.

«Разбор звуков — одна из самых сложных задач, которые мы заставляем делать наш мозг. Вы можете только представить, как сильно сотрясение мозга из-за удара по голове, действительно может нарушить обработку звука»,— сообщила профессор нейробиологии Нина Краус.

Несмотря на то, что обычно симптомы этого состояния проходят довольно быстро, у некоторых ветеранов боевых действий нарушения слуха наблюдались и спустя двадцать лет после контузии.

Ранее сообщалось, что люди могут оглохнуть после Covid-19.

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