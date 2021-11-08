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Милонов предложил включить киберспорт в учебные программы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о включении киберспорта в учебные программы, прокомментировав победу СНГ-команды Natus Vincere на чемпионате PGL Major Stockholm 2021 по игре Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает Cybersport Metaratings.

Он отметил слаженную работу россиян и украинцев, а также их менеджеров и тренеров. По мнению парламентария, Россия стала «ведущей киберспортивной державой», но главное после такого, чтобы «наши не загордились».

«Этот вид спорта должен быть включен в учебные программы дополнительного образования. Пусть ребята совершенствуются, это же вопрос уже не в игре, а оттачивании навыков профессиональных: мастерства, умения, ловкости, реакции. Ведь, когда человек не сидит с чипсами и пивом, залипая у компьютера, а преодолевает себя, достигает новых достижений — это всегда плюс», — объяснил Милонов.

Он назвал Counter-Strike «классикой киберспорта» и подчеркнул, что лучше играть в компьютерные игры, чем сидеть в TikTok. Такие начинания надо «всячески поддерживать».

«Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх. Конечно, компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт — это способ преодоления зависимости и извлечь из нее что-то полезное. Это лучше, чем сидеть и залипать в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна», — заметил Милонов.

В финале турнира NaVi обыграли G2 Esports со счетом 2:0 по картам (16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke). За победу на турнире триумфаторы заработали $1 млн. В состав победителей входят россияне Кирилл Михайлов (Boombl4), Денис Шарипов (electronic), Илья Залуцкий (Perfecto), а также украинцы Александр Костылев (s1mple) и Валерий Ваховский (B1t).

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