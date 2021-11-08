«Лидеры России» запустят аэрокосмическую корпорацию

Победитель первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», общественный советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев назначен генеральным директором вновь созданного акционерного общества «Новый космос», а финалист специализации «Финансы и технологии» Илья Бабенко занял должность первого заместителя генерального директора корпорации.

«Корпорация «Новый космос» создана в целях реализации прорывных проектов космической и цифровой сфер для инновационного и технологического развития нашей страны. АК «Новый космос» ставит своей миссией внесение значимого вклада в технологическое лидерство России и выстраивание профильного международного сотрудничества. Ряд перспективных контактов с европейскими партнерами уже инициированы, – рассказал Антон Алексеев. – Уверен, новый формат и возможности корпорации смогут вывести на качественно иной уровень проекты в космической сфере, некоторые из которых уже запущены на Юге нашей страны».

При этом Алексеев планирует далее содействовать цифровизации Ростовской области.

Финалист конкурса Илья Бабенко отметил, что перед командой стоят амбициозные задачи по запуску предприятия с нуля.

«Благодаря цифровым технологиям происходит переосмысление устоявшихся подходов в отрасли. Космос, по сути, становится всё более «цифровым». Это его новый облик – быть ближе к людям за счет новых продуктов на грани инженерных, космических и цифровых технологий», - пояснил он.