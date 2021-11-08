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Спецназовец напал с ножом на бывшую жену и ее сожителя

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Республике Хакасия 33-летний сотрудник спецподразделения МВД «Гром» напал с ножом на 42-летнюю бывшую супругу и ее 33-летнего друга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 ноября 2021 года в городе Черногорске. Спецназовец встретил сожителя бывшей жены, шедшего вместе с его трехлетним сыном. Между мужчинами возник спор — отец возмутился, что с ребенком гуляют в позднее время.

В конфликт вмешалась экс-супруга полицейского, после чего он достал нож и порезал обоих. Затем он скрылся с места происшествия, а пара была госпитализирована.

Через некоторое время мужчина добровольно пришел в отдел полиции и написал явку с повинной.

«По данному факту следственным отделом по городу Черногорску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Черногорска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе МВД местному порталу 19rus добавили, что по данному факту проводится служебная проверка. Там отметили, что сотрудник спецподразделения очень хорошо характеризуется по месту службы.

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