Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16

Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта в семье

close
100%
Я.Юровский/РИА «Новости»

Прямой правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически стал бездомным. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на его пресс-атташе Вадима Горжанкина.

Он рассказал, что мужчине приходится ночевать в собственном автомобиле после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад, сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим. Как заявил Горжанкин, происходящее является покушением на жизнь правнука Сталина. По его словам, конфликт в семье обострился из-за выхода книги, к написанию которой имеет отношение Бенсаад-младший.

«Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина — «Газета.Ru») в соавторстве с Селимом», — сказал Горжанкин.

Он также указал, что конфликт в семье связан с правами собственности на квартиру Бенсаадов.

Хосин Бенсаад был женат на внучке советского генерального секретаря Галине Джугашвили.

Ранее правнук Сталина Яков Джугашвили назвал «моральными уродами» и «дегенератами» жителей России, которые сочли репрессии нормальным явлением.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+