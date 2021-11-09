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У берегов Находки контейнеровоз сел на мель и переломился пополам

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@blisstara/Instagram

Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка сообщил, что контейнеровоз «Rise Shine» сел на мель и переломился пополам у берегов Находки. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что перед аварией судно отклонилось от курса. В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Собеседник агентства сказал, что сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа судна.

Ранее стало известно, что моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция». В нем сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке.

После этого вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты направился в район происшествия. В Минобороны добавили, что пираты покинули судно, как только появился вертолет. Он облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.

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