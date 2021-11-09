В Росреестр обяжут передавать геопространственные данные

Правительство внесет в Госдуму поправки, изменяющие закон о геодезии, картографии и пространственных данных. Как пишут «Ведомости», их уже поддержала комиссия по законотворчеству.

Среди прочих поправок устанавливается норма, согласно которой планируется расширить федеральный фонд пространственных данных за счет сведений от юридических лиц. Этим занимается Росреестр.

По действующему законодательству коммерческие компании, организующие геодезические и картографические работы, не обязаны направлять сведения о собранных геоданных в федеральный фонд пространственных данных, но могут это сделать на свое усмотрение.

Минцифры предложило обязать бизнес это делать. Затем на совещании у вице-премьера Алексея Оверчука руководству Росреестра поручили учесть пожелания ведомства.