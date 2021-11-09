В Москве во вторник ожидается до +1°С и небольшой снег

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 9 ноября, будет до +1°С. В столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...+1°С. Ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -5...-3°С. Ожидается западный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 759 мм рт. ст.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первые признаки зимы в Москве и Подмосковье появятся в среду, 10 ноября, когда в регионе ударят первые морозы, а вот уже к 15 ноября наступит метеорологическая зима.

До этого руководитель противопожарного отдела российского отделения «Greenpeace» Григорий Куксин рассказал «Газете.Ru», что изменение климата в России создает благоприятные условия для пожаров, которые могут длиться целый год.