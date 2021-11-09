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В Москве пропал сын бывшего топ-менеджера «Макдональдса»

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

В Москве пропал сын Хамзата Хасбулатова, бывшего топ-менеджера «Макдональдса», — Тимур Хасбулатов, сообщает Telegram-канал «112».

По словам матери Тимура Хасбулатова, которая подала заявление о пропаже, он поссорился с супругой и ушел из квартиры еще в конце сентября. С тех пор Тимур Хасбулатов не выходит на связь.

Полиция проводит проверку и организовала поиск.

Ранее поклонники блогера Влада А4 обеспокоились его исчезновением.

Последний пост в Instagram 24-летнего блогера датирован 8 августа, а на YouTube-канале Влада с более 34 млн подписчиков последние восемь роликов вышли без его участия. Продюсер Влада Бумаги Екатерина Стабровская от комментариев отказалась.

Согласно различным версиям, он занят съемками в кино, заболел, взял отпуск или занялся продюсированием. Высказывалось также мнение, что «исчезновение» является ходом для привлечения внимания к себе и контенту, который он производит.

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