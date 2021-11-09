Суд приговорил к семи годам тюрьмы подростков, готовивших нападения на школы в Керчи

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы двух подростков, причастных к подготовке повторных нападений на учебные заведения в крымской Керчи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что обвиняемые 2003 и 2004 годов рождения являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года, в результате чего погибли 20 человек.

В феврале прошлого года стало известно, что суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса злоумышленников.

В середине октября 2018 года 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в своем учебном заведении, в результате чего 20 человек погибли и около 50 получили ранения. Сам убийца после бойни покончил с собой.