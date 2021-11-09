Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23

Суд приговорил к семи годам тюрьмы подростков, готовивших нападения на школы в Керчи

close
100%
Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы двух подростков, причастных к подготовке повторных нападений на учебные заведения в крымской Керчи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что обвиняемые 2003 и 2004 годов рождения являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года, в результате чего погибли 20 человек.

В феврале прошлого года стало известно, что суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса злоумышленников.

В середине октября 2018 года 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в своем учебном заведении, в результате чего 20 человек погибли и около 50 получили ранения. Сам убийца после бойни покончил с собой.

Все новости на тему:
Новости регионов
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+