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Против автора шоу о «депутате» Наливкине возбудили уголовное дело

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BARAKuda/YouTube

Автор и продюсер проекта BARAKuda, который выпускает ролики про вымышленного депутата Виталия Наливкина, Андрей Клочков заявил об обысках в квартирах у всей съемочной группы. Об этом сообщил журналист Алексей Пивоваров в Telegram-канале.

По словам журналиста, в отношении Клочкова и других участников съемочной группы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Предварительно, уголовное производство завели после выхода видео, на котором Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета.

«Тот ролик вышел полтора месяца назад, претензий ни у кого не было», — отметил Пивоваров.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела на актрису из шоу Наливкина Ларису Кривоносову, которая спародировала представителя МВД России Ирину Волк. 21 октября Уссурийский районный суд приговорил Кривоносову к трем месяца колонии общего режима. Ее признали виновной по статье «Неоднократное несоблюдение административных ограничений». Также женщину оштрафовали на 1000 рублей за ношение формы сотрудника полиции, в которой она играла «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф».

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