Раскрыта личность погибшего на спецоперации в Петербурге бойца СОБРа

Погибшего бойца СОБРа могут наградить за мужество и самоотверженность при выполнении задания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

Погибший — подполковник полиции, ветеран боевых действий Евгений Захаров. Он участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка». Уточняется, что мужчина работал в СОБР «Гранит».

У Захарова остались вдова и трое детей. Его семье будет оказана поддержка.

Ранее сообщалось, что сотрудник СОБРа скончался в Петербурге под колесами машины, когда хотел задержать телефонных мошенников. Предварительно, один из преступников наехал на работника силового ведомства на транспортном средстве. В связи с инцидентом в Петербурге объявили план «Перехват».