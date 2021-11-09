Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36

В Госдуме объяснили намерение РКН запретить фильмы с сексуальными девиациями

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что в России уже запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а задача Роскомнадзора в отношении видеосервисов состоит в том, чтобы контролировать в онлайн-пространстве исполнение законов наравне с оффлайном.

«У нас есть законодательство, запрещающее пропаганду в медиа различных сексуальных девиаций. У нас есть это законодательство, важно его исполнять, важно, чтобы то, что сегодня оффлайн соответствовало онлайну. То, что запрещено оффлайн, должно быть недопустимо и в онлайне. Соответственно, тут надо гармонизировать законодательство, тут, в принципе, это законодательство есть, его нужно просто эффективно выполнять и на уровне, прежде всего, производителей контента. То есть производители контента, безусловно, обладают компетенциями, связанными со знанием нашего законодательства. И они уже на этапе производства контента должны это учитывать. А что касается иностранных произведений, иностранного контента, то, если, конечно, он здесь, то это тоже... Вся база законодательная есть», — сказал он.

По словам Горелкина, ведущая роль в исполнении уже существующего законодательства принадлежит Роскомнадзору, который «прекрасно, что эти темы поднимает на своем Общественном совете».

Ранее «Ведомости» сообщали, что Роскомнадзор обсуждает запрет онлайн-кинотеатрам на показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии) под маркировкой 18+.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+