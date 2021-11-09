В Госдуме объяснили намерение РКН запретить фильмы с сексуальными девиациями

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что в России уже запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а задача Роскомнадзора в отношении видеосервисов состоит в том, чтобы контролировать в онлайн-пространстве исполнение законов наравне с оффлайном.

«У нас есть законодательство, запрещающее пропаганду в медиа различных сексуальных девиаций. У нас есть это законодательство, важно его исполнять, важно, чтобы то, что сегодня оффлайн соответствовало онлайну. То, что запрещено оффлайн, должно быть недопустимо и в онлайне. Соответственно, тут надо гармонизировать законодательство, тут, в принципе, это законодательство есть, его нужно просто эффективно выполнять и на уровне, прежде всего, производителей контента. То есть производители контента, безусловно, обладают компетенциями, связанными со знанием нашего законодательства. И они уже на этапе производства контента должны это учитывать. А что касается иностранных произведений, иностранного контента, то, если, конечно, он здесь, то это тоже... Вся база законодательная есть», — сказал он.

По словам Горелкина, ведущая роль в исполнении уже существующего законодательства принадлежит Роскомнадзору, который «прекрасно, что эти темы поднимает на своем Общественном совете».

Ранее «Ведомости» сообщали, что Роскомнадзор обсуждает запрет онлайн-кинотеатрам на показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии) под маркировкой 18+.