Ректора «Шанинки» перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Мосгорсуд отметил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и отправил его в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

«Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 декабря», — рассказали в суде.

Требование перевести мужчину из-под домашнего ареста в СИЗО выдвигала прокуратура.

В свою очередь Зарина Зуева заявила, что обжалует данное решение.

Ранее стало известно, что Зуева задержали по подозрению в хищении свыше 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. После задержания ректора в «Шанинке» сообщили, что вуз продолжает работать штатно, при этом как-либо комментировать сообщения о задержании руководителя не стали. 13 октября суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Однако 20 октября сообщалось, что Зуева пришлось госпитализировать из-за ухудшившегося самочувствия. Ему провели операцию, она прошла успешно.