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Основатель «Мужского государства» обжаловал решение о признании организации экстремистской

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@doktorvladi/Instagram

Основатель движения «Мужское государство», которое признали экстремистской организацией, Владислав Поздняков обжаловал решение суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нижегородского областного суда.

«К нам [жалоба] поступила, зарегистрирована, направлена самим Поздняковым», — сказали в суде.

«Мужское государство» признано экстремистской организацией по решению Нижегородского областного суда 18 октября, деятельность сообщества запрещена в России. Сам Поздняков заявлял, что не считает себя экстремистом.

Нижегородская прокуратура заинтересовалась «Мужским государством» после того, как его сторонники устроили атаку на сайт сети ресторанов «Тануки». Конфликт «МГ» с «Тануки» возник после публикации рекламных фотографий с темнокожими моделями в соцсетях сети ресторанов и постов, которые, по мнению Позднякова, пропагандируют ЛГБТ. Компания отказалась извиняться за содержание рекламных публикаций и удалять их, чего требовали в «Мужском государстве». Поздняков призывал своих сторонников «наказать» сеть ресторанов и делать фейковые заказы.

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