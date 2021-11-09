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Адвокат назвал причину голодовки американца Рида в мордовской колонии

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Адвокат осужденного на девять лет за нападение на полицейских в России Тревора Рида Сергей Никитенков сообщил «Газете.Ru», что американец объявил голодовку в колонии из-за запрета переписываться с семьей на родном языке.

«Со слов Тревора — ему не давали переписываться на родном языке. Он об этом заявлял всегда, эти нарушения были перманентны и шли с самого начала. В любых СИЗО существует проблема в переводе. Чтобы проверить, что там пишет человек, им нужно держать в штате переводчика. Не во всех местах отбывания наказания они есть, поэтому администрация колонии формально запрещает это делать, говорит, что не разрешено», — пояснил Никитенков.

Юрист пояснил, что право заключенного общаться с семьей на родном языке прописано в законе, и руководство обязано обеспечить его реализацию.

«Но дело в том, что он жалуется, администрация дает ему право, потом через неделю прекращает это делать. Вот так вот идет постоянно. Поэтому, когда Тревор говорит об этих нарушениях, у нас, у защитников, нет основания ему не доверять», — сказал Никитенков.

Он добавил, что американский гражданин также жалуется на плохое медицинское обеспечение.

«Естественно, оно сейчас не представляет собой нормальный уровень, тот, который был ранее. У Тревора проблемы со здоровьем. У них эта информация есть в деле», — рассказал адвокат.

Ранее стало известно, что с 4 ноября студент из Техаса Тревор Рид объявил голодовку в колонии. Как пояснили его адвокаты — Сергей Никитенков и Виктория Буклова, — американец не согласен с «неоднократным, незаконным водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии».

УСФИН по Мордовии заявило, что информация о голодовке осужденного американца не соответствует действительности.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

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