Вирусолог РАН призвал признать антипрививочников «террористами»

Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков призвал признать «террористами» людей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперт выразил мнение, что антипрививочники несут большой вред обществу и всей России, и на совести таких людей гибель многих граждан, отказавшихся вакцинироваться и впоследствии заболевших коронавирусной инфекцией.

«Эта чушь поддерживается неграмотными или полуграмотными людьми, и еще хуже, когда это поддерживается врачами и какими-то профессорами. Давайте их [антипрививочников] запишем в террористы, и пускай они попробуют дергаться», — заявил Чумаков.

Ранее сообщалось, что вирусолог Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19. Он отметил, что пандемия — это глобальная проблема и невозможно победить коронавирус в отдельно взятой стране.