Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную»... 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от... 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49

Больную коронавирусом женщину оштрафовали за кормление собаки на улице

close
100%
Depositphotos

На Урале суд оштрафовал местную жительницу за то, что она, будучи больной коронавирусом, вышла покормить собаку на территории своего частного дома. Об этом сообщает издание Znak.com.

Инцидент произошел 2 августа 2021 года в городе Серов Свердловской области. Соседка сделала фото женщины, когда та без маски кормила собаку на улице, после чего обратилась в полицию.

Правоохранители подтвердили нарушение, опросив саму женщину и соседей. При этом спустя два дня после обращения серовчанка получила отрицательный тест на COVID-19. 12 августа дело из полиции было передано в местное отделение Роспотребнадзора.

В результате женщину оштрафовали на 15 тыс. рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Ранее сообщалось, что пациентку с тяжелой формой COVID-19 во Владимирской области не смогли разместить в больнице из-за нехватки мест, поэтому медики отвезли ее к зданию областной администрации.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+