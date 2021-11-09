Больную коронавирусом женщину оштрафовали за кормление собаки на улице

На Урале суд оштрафовал местную жительницу за то, что она, будучи больной коронавирусом, вышла покормить собаку на территории своего частного дома. Об этом сообщает издание Znak.com.

Инцидент произошел 2 августа 2021 года в городе Серов Свердловской области. Соседка сделала фото женщины, когда та без маски кормила собаку на улице, после чего обратилась в полицию.

Правоохранители подтвердили нарушение, опросив саму женщину и соседей. При этом спустя два дня после обращения серовчанка получила отрицательный тест на COVID-19. 12 августа дело из полиции было передано в местное отделение Роспотребнадзора.

В результате женщину оштрафовали на 15 тыс. рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Ранее сообщалось, что пациентку с тяжелой формой COVID-19 во Владимирской области не смогли разместить в больнице из-за нехватки мест, поэтому медики отвезли ее к зданию областной администрации.