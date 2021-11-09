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Экс-зампред правительства Ингушетии избил двух медиков в московской больнице

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Бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев побил главного врача и еще одного доктора в НИИ глазных болезней в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

«64-летний Багаудин Цолоев несколько раз ударил сотрудников медучреждения», — говорится в сообщении.

По данным канала, экс-чиновника что-то не устроило в поведении медиков. В настоящее время на месте происшествия проводят проверку правоохранительные органы.

Ранее в пригороде Одессы неизвестные до полусмерти избили депутата одной из территориальных общин Херсонской области и его жену. В результате мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нападавших. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

До этого во дворе жилого дома в Лыткарино на местного жителя напала группа людей, когда он попросил убрать за собой пустые бутылки. Они избили мужчину и соседку, которая пыталась вступиться за него.

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