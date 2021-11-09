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Малышева на Первом канале обсудила влияние полнолуния и знаков зодиака на вакцинацию

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Врач и телеведущая Елена Малышева в ходе передачи «Жить Здорово» обсудила с ректором московской академии астрологии Михаилом Левиным влияние полнолуния и знаков зодиака на вакцинацию. Выпуск программы доступен на YouTube.

Согласно его утверждению, для вакцинации, как и для операций, неблагоприятны полнолуние, а также дни до и после этой даты. В ноябре это 18-20 числа.

Малышева, в свою очередь, подчеркнула, что прививаться стоит в любой день, который человек хочет.

Кроме того, заявил астролог, прививаться не стоит, когда Луна находится в конфликте с планетой Нептуна (21 и 28 ноября). В остальные дни ограничения индивидуальны, отметил он.

В комментариях к видео пользователи раскритиковали такой подход, отмечая, что «следующим шагом будет гадание на Таро на приемах у врачей» и указывая на то, что «врачи — умные люди, врачи - а прививка по гороскопу».

До этого Малышева заявила, что секс — отличное лекарство от насморка. В 2021 году Шнобелевскую премию — пародию на Нобелевскую премию — по медицине получили четверо ученых из Германии, Турции и Британии — они доказали, что оргазм помогает избавиться от насморка. Этому в передаче Малышевой был посвящен отдельный сюжет.

Соведущий Малышевой, врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус пояснил, используя огромный макет слизистой носа — это происходит за счет того, что во время оргазма задействована симпатическая нервная система, которая в случае подачи сигнала приводит к сужению сосудов. При этом сосуды в сердце и в мозгу не сужаются.

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