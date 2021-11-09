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Определены 100 лучших проектов, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов

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Фонд президентских грантов/ra-lab.ru

Во вторник были названы сто лучших проектов, реализованных до конца 2020 года, при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает «Интерфакс».

Всего эксперты анализировали более 4 тысяч проектов, которые получили 28 тысяч оценок и 8 тысяч комментариев.

В анализе участвовали эксперты, представители Общественной палаты РФ, региональных органов власти и общественных палат.

Результаты проектов и проведенной оценки опубликованы в открытом доступе на портале оценка.гранты.рф.

Заседание координационного комитета проводил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Отмечается, что главной причиной недостижения результатов рядом проектов стала ситуация с COVID-19.

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