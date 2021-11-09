Определены 100 лучших проектов, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов

Во вторник были названы сто лучших проектов, реализованных до конца 2020 года, при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает «Интерфакс».

Всего эксперты анализировали более 4 тысяч проектов, которые получили 28 тысяч оценок и 8 тысяч комментариев.

В анализе участвовали эксперты, представители Общественной палаты РФ, региональных органов власти и общественных палат.

Результаты проектов и проведенной оценки опубликованы в открытом доступе на портале оценка.гранты.рф.

Заседание координационного комитета проводил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Отмечается, что главной причиной недостижения результатов рядом проектов стала ситуация с COVID-19.