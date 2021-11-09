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Мужчина нашел в Волгограде череп доисторического бизона и отказался отдавать его музею

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Depositphotos

Водолаз поднял со дна Волги в Волгограде череп доисторического бизона с огромными рогами, сообщает интернет-издание V1.ru.

«Интересный экземпляр. Но нашедший их сотрудник МЧС отказался их передать нам безвозмездно. Вроде собирается их продавать, поэтому они все еще там, на станции. А нам он сказал, что если найдет еще одни такие же рога, то обязательно передаст музею», — заявили изданию сотрудники местного краеведческого музея.

По словам очевидцев, находка была сделана неподалеку от лодочной станции в Краснооктябрьском районе города. Размах рогов на черепе составляет около полутора метров. На нем сохранилась не только верхняя крышка, но и зубы животного.

Мужчина, поднявший череп, считает, что никакой исторической ценности в этой находке нет. По его словам, он хотел «прибить рога на капот машины и ездить, как в Австралии».

Ранее участники Цинхай-Тибетской научной археологической экспедиции при обследовании района озера Намцо в Тибете обнаружили наскальные изображения. Вблизи них также были найдены каменные инструменты и гробницы. По мнению специалистов, эти артефакты могут быть свидетельствами таинственной древней кочевой цивилизации.

До этого ученые нашли в Китае окаменелости двух человеческих черепов, одному из которых 32 тыс. лет. Обнаруженный череп возрастом 32 тыс. лет – самый ранний из известных образцов останков современных людей, проживавших на территории провинции.

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