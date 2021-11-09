В «Артеке» стартовал финал конкурса «Большая перемена» для старшеклассников

9 ноября в Международном центре «Артек» в Крыму состоялась церемония открытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» для учеников 9-11 классов.

Гостями церемонии стали начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Сергей Новиков отметил, что финал конкурса объединил партнеров проекта, среди которых ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги», ВКонтакте и многие другие.

«Сегодня в «Артеке» собрались полторы тысячи авторов перемен со всей страны, из каждого региона нашей Родины. Впереди у вас пять самых ярких дней. Вас ждут мотивирующие лекции, испытания, решения кейсов, шоу роботов, мюзикл, который стал уже традиционным и в этом году носит название «Мечтатели». Каждого из вас дома ждет ваша группа поддержки: ваши родители, ваши родственники, ваши друзья. Я хочу поблагодарить их, я уверен, что лучи поддержки, которые они вам посылают из вашего родного дома, достигнут вас, и эта поддержка поможет вам проявить свои лучшие качества и победить в конкурсе «Большая перемена» 2021 года. Желаю вам извлечь максимум пользы из вашего пребывания в Артеке», — обратился к финалистам Сергей Новиков.

Церемония открытия дала старт четырехдневной программе финала «Большой перемены», который второй год подряд проходит в «Артеке». Программа мероприятий включает мотивационные дискуссии, познавательные и творческие мастер-классы, которые для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры и представители общественных движений.

Впервые в рамках финала пройдет первый слет всероссийского сообщества «Большая перемена», участие в котором примут лидеры региональных команд «Большой перемены», участники Детской дирекции проекта, выпускники – победители первого сезона конкурса, педагоги-наставники победителей «Большой перемены» и финалисты второго сезона конкурса.

По итогам финала победителями станут 600 старшеклассников – 300 учеников 11 классов и 300 – 9-10 классов. Ученики 11 классов получат по 1 миллиону рублей, которые смогут направить на образование, а ученики 9-10 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат по 150 тысяч рублей, а топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки – по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.